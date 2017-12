Bolsa de Tóquio cai 0,7% As perdas de ontem em Wall Street, a valorização do iene ante o dólar e a cautela pré-divulgação dos resultados da Sony mantiveram os investidores de lado nessa quarta-feira em Tóquio. O mercado foi pressionado ainda pela relutância dos investidores em tomarem novas posições antes da conclusão do encontro do Comitê de Mercado Aberto do Federal Reserve, que termina hoje, nos EUA. O índice Nikkei-225 caiu 75,56 pontos (0,7%), fechando em 10.852,47 pontos, completando três pregões em baixa. No entanto, o índice fechou acima da mínima de 10.800 pontos. O Topix, índice com abrangência maior, recuou 5,21 pontos (0,5%), para 1.058,15 pontos. A Sony encerrou o dia com baixa de 0,2%. Após o fechamento da sessão, a empresa anunciou que seu lucro líquido caiu 26%, para US$ 874 milhões, no trimestre encerrado em 31 de dezembro - terceiro trimestre fiscal pelo calendário adotado pelas empresas japonesas. No entanto, a companhia elevou a sua meta de lucro para o ano fiscal, que termina em março, em 10% para 55 bilhões de eiens (US$ 520 milhões). Com a queda de 1,75% do Nasdaq, ontem, outros papéis de tecnologia registraram perdas acentuadas na sessão. A Toshiba caiu 1,8%; a NEC, 2,2% e a Fujitsu, 2,8%. As ações da Advantest despencaram 5,2%, mesmo após a fabricante de equipamentos de testes de microchips ter anunciado resultados sólidos no terceiro trimestre fiscal e elevado a sua previsão para o ano até março. A NEC Electronics, que também apresentou resultados robustos, cedeu 4,2%. Essas quedas aqueceram as análises de que o mercado japonês pode já ter precificado os resultados bons das empresas e pode ficar pressionado pelo movimento de "vendas no fato". Nessa semana, a NEC, Fujitsu e Toshiba anunciam seus números, enquanto a agenda da próxima semana tem como destaques a Matsushita Electric, Sharp e Hitachi. A alta do iene ante o dólar afetou as montadoras. A Nissan cedeu 1,2% e a Honda, 1,1%.