Bolsa de Tóquio cai 0,9% Uma notícia informando que autoridades reguladoras do sistema financeiro planejam inspecionar os registros de empréstimos do grupo UFJ desencadeou vendas amplas na Bolsa de Tóquio. O UFJ Holdings despencou 12%, com o temor de que a companhia possa ter escondido avaliações pessimistas sobre empréstimos concedidos dos inspetores governamentais. Preocupações sobre a precisão dos dados de empréstimos também geraram vendas em outros bancos. O Nikkei-225 caiu 96,41 pontos (0,9%), para 10.972,60 pontos. O Topix, índice amplo que acompanha o movimento de todos os papéis negociados ma primeira sessão, cedeu 8,08 pontos (0,8%), para 1.068,85 pontos. A confiança dos investidores foi abalada por uma informação do "Nihon Keizai Shimbun", segundo a qual a Agência de Serviços Financeiros (ASF) deve, provavelmente, inspecionar o UFJ Bank, depois que descobriu uma série de documentos mostrando que várias empresas que tomaram empréstimos estavam em uma situação pior do que o banco lançou nos seus documentos apresentados à agência. O UFJ informou que não está preocupado com uma eventual inspeção e a ASF recusou-se a comentar o assunto. Afetados pela notícia, o Mizuho Financial cedeu 3,4%; o Sumitomo Mitsui Financial, 2,4% e o Mitsubishi Financial Group, 1,9%. No entanto, os papéis dos bancos conseguiram se recuperar das mínimas intraday. Ações de algumas empresas que tomaram empréstimos do UFJ também foram vendidas com força. A Daiei despencou 6,6%; a Daikyo, 5,4% e o Misawa homes Holdings, 3%. A Nippon Shinpan caiu 4,6%. HK fecha em queda de 0,17%; Coréia sobe 0,89% A Bolsa de Hong Kong fechou em baixa, com realização dos lucros acumulados nas sessões anteriores ao feriado do Ano Novo Lunar, as quais levaram o principal índice local ao maior nível em 31 meses. O índice Hang Seng fechou o pregão desta segunda-feira em baixa de 23,31 pontos (0,17%), em 13.727,27 pontos. O mercado esteve fechado desde quarta-feira da semana passada. O volume negociado foi, no entanto, pequeno. Na Coréia do Sul, o mercado foi sustentado por compras de blue chips por estrangeiros. O índice Kospi encerrou em alta de 7,67 pontos (0,89%), em 869,04 pontos. Em Cingapura, os negócios foram concluídos em alta, mas traders destacaram forte preocupação com a ampliação do número de países que detectaram a influenza aviária. O índice Strait Times subiu 10,42 pontos (0,55%) e fechou em 1.899,98 pontos. Nas Filipinas, as ações fecharam em baixa com realização de lucros. O índice PSE, da Bolsa de Manila, fechou em queda de 12,32 pontos (0,79%), em 1.547,70 pontos. A Bolsa taiwanesa esteve fechada nesta segunda-feira.