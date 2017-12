Bolsa de Tóquio cai 1,1% com tecnos As ações negociadas na bolsa de Tóquio recuaram no pregão desta terça-feira. Os investidores realizaram lucros com papéis de alta tecnologia, como os da Toshiba, depois dos fortes ganhos registrados recentemente. O índice Nikkei 225 fechou em queda de 1,05%, ou 115,37 pontos, ou 10.849,68 pontos. Os investidores sentiram dificuldade em romper a barreira psicológica dos 11 mil pontos sem novos destaques, após o índice ter superado momentaneamente essa marca na sexta-feira. Ontem, o mercado ficou fechado por causa de feriado nacional. "É inevitável que o Nikkei fique paralisado", já que os investidores acreditam que os dois níveis de resistência: a barreira psicológica de 11 mil pontos e a máxima do ano passado, de 11.161,71 pontos, vão impedir que o índice registre ganhos acentuados, disse o estrategista sênior da SMBC Friend Securities, Toshihiko Matsuno. O clima também é de cautela após o jornal Nihon Keizai Shimbun ter publicado reportagem neste fim de semana informando que os bancos japoneses vão acelerar as vendas de ações durante o ano fiscal que termina em março de 2005 para reduzirem o risco de perdas inesperadas. Soma-se a essas incertezas a temporada de divulgação de balanços trimestrais de grandes companhias de tecnologia dos EUA, que começa esta semana. As ações da Toshiba fecharam com perda de 2,4%, após terem saltado 7% na sexta-feira. Hitachi recuou 1,4%.