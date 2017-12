Bolsa de Tóquio cai 1,8% monitorando queda da Intel As ações negociadas na bolsa de Tóquio registraram forte queda no pregão desta quinta-feira. O declínio dos índices futuros de Wall Street, que se seguiu à divulgação de balanço trimestral pela Intel e outras empresas norte-americanas, provocou a realização de lucros com blue chips do setor de tecnologia japonês. O índice Nikkei 225 fechou em queda de 1,82%, ou 197,85 pontos, em 10.665,15 pontos. O mercado de Tóquio manteve-se em alta durante a maior parte do pregão, mas as vendas especulativas provocaram quedas acentuadas perto do encerramento dos negócios. Os investidores estarão de olho no desempenho de Wall Street hoje, segundo operadores. Entre as grandes empresas exportadoras de tecnologia, Advantest fechou em baixa de 3,6% e Tokyo Electron recuou 3%. TDK perdeu 3,9%. As constantes preocupações acerca da valorização do iene pressionaram as fabricantes de automóveis. Toyota caiu 1,1% e Honda recuou 2,8%. O vice-gerente geral da UFJ Tsubasa Securities, Shoji Yoshigoe, afirmou que a bolsa de Tóquio precisa de fatores positivos novos para que o índice Nikkei rompa a barreira psicológica de 11 mil pontos e a marca de 11.161,71 pontos atingida em outubro. "Para testar as máximas de outubro, o volume diário de negócios precisa voltar a subir para 1,5 trilhão de ienes ou mais. E apenas estrangeiros podem fazer isso", disse Yoshigoe. "Para que os estrangeiros comprem mais após as compras líquidas de 9 trilhões de ienes do ano passado, é preciso haver dados econômicos e lucros corporativos mais favoráveis do que os que já estão precificados", afirmou. Diante da falta de notícias domésticas novas, os players vão continuar monitorando os balanços das empresas e os dados econômicos dos EUA. A IBM, por exemplo, antecipou de terça-feira para hoje a divulgação de seus resultados trimestrais.