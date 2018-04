Bolsa de Tóquio cai 2,03% com perdas em tecnologia A Bolsa de Tóquio fechou com o índice Nikkei-225 em queda de 234,97 pontos (2,03%), em 11.316,04 pontos, com perdas em papéis do setor de tecnologia (Fujitsu -6,0%; NEC -5,0%; Advantest -7,0%), que foram pressionados pela baixa de ontem registrada pelo índice Nasdaq. Os mercados financeiros no Japão ficaram fechados por duas sessões consecutivas devido a um feriado nacional. Segundo traders, o fortalecimento do iene em relação ao dólar também pesou sobre as ações de empresas exportadoras dos setores eletrônicos (Nikon -10,4%; TDK -6,1%; Pioneer -5,4%) e de montadoras. Participantes do mercado atribuíram a queda de hoje no índice Nikkei-225 principalmente aos volumes baixos e negócios lentos, num período que antecede o pico da temporada de divulgação de balanços. Além disso, os contratos de opções de maio vencem na sexta-feira. O movimento de queda de hoje foi visto como normal por conta das perdas no mercado acionário norte-americano ontem. As informações são da agência Dow Jones.