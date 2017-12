Bolsa de Tóquio cai 2,1% com dólar fraco O contínuo enfraquecimento do dólar com a conseqüente valorização do iene e a resposta apática de Wall Street à captura do presidente deposto do Iraque, Saddam Hussein, desencadearam um movimento de realização de lucros em Tóquio. O índice Nikkei-225 cedeu 219,17 pontos (2,1%), para fechar em 10.271,60 pontos. O Topix, índice com abrangência mais ampla, terminou o dia em 1.004,82 pontos, com alta de 18,13 pontos (1,8%). Ontem, o Nikkei subiu 321,11 pontos, com a reação inicial dos investidores à captura. No entanto, houve mais comedimento na reação nos mercados europeus e também em Nova York, onde o Dow Jones caiu 0,19% e o Nasdaq 1,58%. Com essa resposta contida, os investidores tiveram de ajustar as posições em Tóquio. O contínuo enfraquecimento do dólar ante outras moedas fortes pesou sobre as exportadoras. O dólar voltou a ser negociado abaixo de 108 ienes, após um breve alívio com a notícia de captura de Saddam. No grupo de empresas com foco no mercado externo, a Sony caiu 3%; a Canon, 3% e a Honda, 3,3%. A Toyota retrocedeu 1,7%. Reagindo a um fator local, as ações da Resona Holdings caíram 1,5%. O Nihon Keizai Shimbun informou que a Saitama Prefecture, a cidade de Saitama e a comunidade empresarial local, decidiu assumir participações no Saitama Resona Bank, unidade da Resona Holdings. Esse aumento de capital despertou preocupações de que a administração do banco fique mais inclinada a atender aos pedidos de empréstimos e a outras obrigações do sistema local, mesmo que eles não sejam lucrativos. A Isuzu Motors ganhou 2%, após a fabricante de caminhões ter anunciado que pode montar unidades na Ucrania, em um esforço para crescer em mercados com potencial grande de expansão como a Rússia, Leste da Europa e Oriente Médio.