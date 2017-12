Bolsa de Tóquio fecha 4º pregão seguido de queda A Bolsa de Tóquio fechou em leve baixa, refletindo o fraco desempenho das ações de alta tecnologia e as vendas executadas por investidores institucionais. Os operadores, no entanto, destacaram que a Bolsa está perto de iniciar um movimento de recuperação. O índice Nikkei-225 recuou 0,9%, completando quatro sessões seguidas de declínio. As Bolsas da Ásia registraram desempenhos distintos nesta terça-feira. Na Indonésia, o agravamento das tensões políticas afugentou os investidores do pregão, levando o índice Jacarta Composto a cair 1,92%. As tensões se acirraram no país após o parlamento ter decidido, na semana passada, votar uma moção de censura contra o presidente Abdurrahman Wahid, por suposto envolvimento em dois escândalos financeiros. Na Bolsa de Bangcoc, o índice Thai Set regrediu 1,79%. Na Bolsa de Taipé, o índice Taiwan Weighted desvalorizou 1,40%, com os investidores desovando papéis de tecnologia, por conta do contínuo enfraquecimento do Nasdaq, que fechou, ontem, em -0,65%. A Bolsa de Cingapura recuou 0,28%. Nos demais pregões, o dia foi positivo. Em Hong Kong, o índice Hang Seng valorizou 0,52%. A Bolsa da Malásia fechou com ganhou de 0,10% e a das Filipinas, com valorização de 0,73%. Em Seul, o índice Kospi avançou 1,28%. As informações são da agência Dow Jones.