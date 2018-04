Bolsa de Tóquio fecha de lado, em leve alta de 0,17% A Bolsa de Tóquio fechou com o índice Nikkei-225 de lado, em leve alta de 19,24 pontos (0,17%), em 11.356,19 pontos, com cautela em relação às perspectivas para o mercado norte-americano, disseram traders. Ainda assim, algumas ações de empresas de tecnologia e blue chips de exportadores ganharam estímulo por conta da alta de ontem nos principais índices do mercado acionário dos EUA. Os papéis da Toyota Motor subiram 1,1% com o anúncio do maior lucro antes dos impostos já registrado entre as empresas japonesas. A Toyota Motor teve lucro de 1,11 trilhão de ienes no ano fiscal terminado em 31 de março e atribuiu-o ao crescimento no volume de vendas na América do Norte e em outros mercados internacionais e ao impacto positivo da desvalorização do iene. Os papéis da empresa foram muito procurados também devido ao anúncio de que recomprará até 600 bilhões de ienes em ações. Entre os papéis do setor de tecnologia, subiram os da Sony, TDK, Fujitsu, Hitachi, Toshiba, Matsushita Electric, Olympus, Hoya e Canon, enquanto os da NEC, Sharp, Pioneer e Fanuc caíram. Os papéis da NTT DoCoMo fecharam em baixa de 2,3% após anúncio sobre o desdobramento de ações na proporção de 5 para 1. Apesar dos ganhos registrados ontem nas bolsas americanas, os papéis de alguns fabricantes de semicondutores caíram (Tokyo Electron -1,4%; Nikon -0,7%). As informações são da agência Dow Jones.