Bolsa de Tóquio fecha em +0,1% As ações negociadas na bolsa de Tóquio fecharam de forma mista no pregão desta quarta-feira. Depois de uma queda inicial, as principais ações de tecnologia atraíram o interesse de investidores por papéis descontados. O índice Nikkei fechou com valorização de 0,12%, ou 13,32 pontos, em 10.863 pontos. Os ganhos do setor de tecnologia foram liderados por Sony e Sharp. A Sony recebeu um impulso do Goldman Sachs, que alertou os investidores sobre os riscos de não possuírem ações da companhia, dada a sua perspectiva brilhante de negócios. Outros analistas recomendaram os papéis da Sharp por causa das fortes operações da empresa com telas de cristal líquido. Sony subiu 3,8%, enquanto Sharp ganhou 1,7%. Operadores disseram que as fortes perspectivas de lucros corporativos vão continuar sustentando o mercado de forma geral no curto prazo. A partir da próxima semana, as empresas começam a divulgar seus balanços referentes ao trimestre outubro/dezembro. "A boa notícia para o mercado é que as companhias estavam cautelosas com relação às perspectivas para os seus resultados do segundo semestre fiscal (que termina em março), portanto os balanços de outubro a dezembro vão mostrar lucros maiores que o esperado", disse o estrategista-chefe da UFJ Tsubasa Securities, Seiki Orimi.