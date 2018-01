Bolsa de Tóquio fecha em -0,2%; Coréia, -3,2% A Bolsa de Tóquio continuou em processo de ajuste e fechou mais um dia em queda. O índice Nikkei-225 teve baixa de 19,87 pontos (0,23%), para 8.497 pontos. O Topix caiu 0,22 ponto (0,03%) e fechou a 839,33 pontos. Segundo players, a bolsa japonesa continua a passar por um movimento de ajuste, com um desmonte de posições cruzadas. Esta movimentação, já no início do mês, surpreende os analistas. Segundo Hiroshi Sato, da Cosmo Securities, esse processo costuma acontecer no início de fevereiro. Há no mercado o rumor de que uma empresa de seguros de vida teria vendido grande quantidade de ações hoje. As demais bolsas da Ásia revezaram-se entre os territórios positivo e negativo, com a Coréia do Sul voltando a se destacar na região. As tensões envolvendo a Coréia do Norte voltaram a se exarcebar, reforçando a disposição para vendas na Coréia do Sul. Ontem, o governo norte-coreano acusou os EUA de aumentarem o risco de uma guerra na regiao. Nos minutos finais, as vendas programadas deram mais corpo ao declínio do índice Kospi, que fechou em 630,40 pontos, com baixa de 21,32 pontos (3,27%). A Bolsa de Taiwan rompeu a seqüência de cinco sessões seguidas em baixa, com os investidores usando as quedas em Wall Street como argumentos para realizarem lucros. O Taiwan Weighted recuou 23,20 pontos (0,48%), para fechar em 4.813,73 pontos, após ter acumulado alta de 8,6% nas cinco sessões anteriores. Em Bangcoc, o Thai Set mostrou uma queda de 1,65 ponto (0,46%) no pregão, encerrando o dia em 358,76 pontos. Em Hong Kong, o índice Hang Seng cedeu 12,80 pontos (0,13%), para 9.675,41 pontos, mas as ações relacionadas ao mercado chinês tiveram uma desempenho acima da média. Nas Filipinas, o PSE Composto caiu 5,11 pontos (0,49%), para 1.035,31 pontos. O fim pacífico dos protestos contra os recentes aumentos de tarifas na Indonésia foi comemorado pelos investidores, que retomaram as compras na Bolsa. O Jacarta Composto, referencial do mercado, encerrou o dia com ganhos, subindo 6,61 pontos (+1,70%), para 396,02 pontos. Na Malásia, o KLSE somou 1,45 ponto (+0,23%), fechando em 626,58 pontos. As informações são da Dow Jones.