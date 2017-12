Bolsa de Tóquio fecha em +0,7% As ações negociadas na bolsa de Tóquio registraram alta moderada no pregão desta quinta-feira. Os ganhos do Nasdaq no overnight estimularam a busca por ações descontadas do setor de tecnologia. O índice Nikkei 225 fechou com valorização de 0,74%, ou 79,83 pontos, em 10.837,65 pontos. Entre os papéis de tecnologia, Kyocera subiu 3,4%, Advantest ganhou 3,5% e Tokyo Electron avançou 3,6%. "A visão consensual é que as principais companhias terão vigor para superarem (os efeitos de iene forte), desde que essa valorização não seja acentuada" rumo ao nível de 100 ienes por dólar, disse o gerente-geral da divisão de ações da Chuo Securities, Masatsugu Okeya. Entre as empresas exportadoras, Toyota recuou 1,4% e Bridgestone subiu 0,1%. Operadores disseram que a pressão por realização de lucros, principalmente por parte de investidores institucionais, persiste em torno do nível de 10.900 pontos, mas o bom equilíbrio entre a demanda e a oferta, bem como a melhoria do sentimento do investidor, podem ajudar o Nikkei a revisitar a marca dos 11 mil pontos na próxima semana. O mercado exibiu pouca reação à informação divulgada pelo jornal Nihon Keikzai Shimbun de que o Shinsei Bank será listado na bolsa de Tóquio em 19 de fevereiro. O banco tem ativos que excedem 6 trilhões de ienes e sua listagem poderá afetar o equilíbrio entre demanda e oferta. Os papéis do setor bancário fecharam em alta. Mitsubishi Tokyo Financial Group subiu 2,5% e Mizuho Financial Group ganhou 2,8%.