Bolsa de Tóquio fecha em -0,7%; outras fecham sem direção A Bolsa de Tóquio fechou em queda o seu primeiro pregão completo do ano. O índice Nikkei-225 caiu 56,83 pontos (0,65%), para 8.656 pontos. O Topix caiu 6,14 pontos (0,7%), para 853,93 pontos. Analistas afirmaram que o mercado operou em compasso de espera hoje. Players querem observar qual será a reação de Nova York ao plano de estímulo econômico para os EUA, que será detalhado hoje pelo presidente George W. Bush. "O mercado não tem boas opções a oferecer neste momento", afirmou Masaru Morooka, diretor da Cho Securities. As ações do setor bancário estiveram entre as que sofreram as maiores perdas. Mizuo Holdings caiu 6,25% e UFJ Holdings, 4,17%. As bolsas da Ásia não colaram na alta de 2% do Dow Jones e de 2,47% do Nasdaq e tiveram desempenhos desiguais nesta terça-feira. Na Coréia do Sul, o mercado à vista reagiu ao movimento de vendas programadas nos futuros por parte dos investidores estrangeiros. O índice Kospi terminou a sessão em 652,20 pontos, com queda de 14,51 pontos (-2,18%). Após três sessões em alta, a Bolsa de Hong Kong cedeu à realização de lucros. O índice Hang Seng perdeu 13,56 pontos (-0,14%), fechando em 9.652,40 pontos no pregão desta terça-feira. A queda foi acompanhada pelo mercado da Malásia, onde o índice KLSE cedeu 1,72 ponto (-0,27%), para 626,17 pontos. Em Cingapura, o Straits Times terminou o dia em 1.318,74 pontos, com perda de 12,88 pontos (-0,97%). Na Bolsa da Indonésia, o Jacarta Composto cedeu 3,72 pontos (-0,94%), encerrando o dia em 394,51 pontos. As compras de ações de blue chips contrabalancearam as realizações de lucros com os papéis de segunda linha em Bangcoc. O Thai Set subiu 1,36 ponto (+0,37%), para 365,51 pontos. Em Taipé, o Taiwan Weighted somou 11,22 pontos (+0,24%), para 4.701,08 pontos, com os papéis do setor eletrônico acompanhando o desempenho de ativos semelhantes nos EUA. Nas Filipinas, o PSE Composto somou 4,52 pontos (+0,45%), para fechar em 1.019,59 pontos. As informações são da Dow Jones.