Bolsa de Tóquio fecha em +1% As ações fecharam em alta na Bolsa de Tóquio com investidores apostando em papéis como os da Advantest e de outras representantes de tecnologia na expectativa da divulgação das projeções de resultado da Intel. O índice Nikkei fechou em alta de 103,60 pontos (1%), para 10.429,99 pontos. As ações da Advantest avançaram 1% e as da Honda ganharam 4,1%. As ações das siderúrgicas fecharam em alta, mas traders consideraram modesta a reação dos investidores à expectativa do anúncio do fim das sobretaxas às importações de aço nos EUA pelo presidente George W. Bush. As siderúrgicas japonesas vêm passando por um período promissor, com crescimento nos lucros por conta de aumento na demanda a partir da China e do restante da Ásia. Os papéis da Nippon Steel subiram 0,9% e as da JFE ganharam 1,2%. Traders notaram que, apesar da ausência de notícias relevantes nesta quinta-feira, há situação de aumento na demanda/oferta e as expectativas de contínuos ganhos no mercado de ações norte-americano está sustentado os preços das ações japonesas. As ações da instituição financeira Ashikaga, que teve sua principal unidade Ashikaga Bank nacionalizada no fim de semana em consequência de problemas financeiros, foram novamente alvo de operações especulativas por investidores de varejo de curto prazo. As ações da Canon fecharam com valorização de 2,6% e as da Toshiba avançaram 2,7%, com informações publicadas no Nihon Keizai Shimbun de que ambas podem anunciar joint venture para produzir televisores de telas planas com tecnologia de ponta e em larga escala.