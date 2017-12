Bolsa de Tóquio fecha em +1,2% As ações negociadas na bolsa de Tóquio subiram no pregão desta sexta-feira, após a valorização acentuada do dólar frente ao iene ter estimulado a compra de papéis de empresas exportadoras, como a Sony e a Honda. A onda de compras do fim da tarde fez com que o índice Nikkei superasse por algum tempo a marca psicológica de 11 mil pontos pela primeira vez desde 22 de outubro. Os investidores, no entanto, acreditam que essa recuperação do dólar terá vida curta, já que a intervenção pelas autoridades japonesas não será capaz de diminuir a pressão de queda sobre a moeda norte-americana. O índice fechou em alta de 1,18%, ou 127,40 pontos, em 10.965,05 pontos. As ações da Sony, Canon e Honda fecharam em alta de 3,4%. Toyota avançou 2,5%. A valorização do dólar somou-se ao sentimento de otimismo do mercado, resultado de estimativas de lucros maiores divulgadas pela Nokia para seu quarto trimestre fiscal. A revisão pela Nokia contribuiu para os ganhos de fabricantes de telefone celular. Kyocera avançou 3,9% e Toshiba saltou 7%. As ações de bancos fecharam em sua maior parte em queda. Investidores temem que a listagem do Shinsei Bank no mês que vem, que deverá ser uma das maiores ofertas públicas iniciais deste ano, possa provocar vendas de ações de outros bancos para levantar fundos para a compra dos papéis do Shinsei. Operadores esperam que o Nikkei volte a ultrapassar a barreira dos 11 mil pontos na próxima semana. O aumento recente do volume do mercado pode contribuir para isso.