Bolsa de Tóquio fecha em alta de 0,1% A Bolsa de Tóquio fechou em alta moderada com cobertura de posições. Traders disseram que a ausência de notícias levou participantes a adquirir ações de companhias em boa situação financeira e com perspectiva favorável de lucro, como Toyota e companhias de telecomunicações. As ações da Toyota subiram 3,8% e as da Nissan ganharam 2,8%. Entre as teles, avançaram Nippon Telegraph & Telephone (+2,6%) e NTT DoCoMo (+2,3%). O índice Nikkei encerrou o dia em alta de 11,36 pontos (0,1%), em 10.104,00 pontos. Operadores observaram que investidores cobriram posições com cautela, uma vez que várias corretoras atuaram fortemente na ponta de venda no início do pregão. As ações do setor farmacêutico atraíram interesse de investidores que compram papéis baratos, já que são as de menor valor relativo dentro do Topix. No setor de tecnologia, os papéis fecharam em baixa, acompanhando as perdas ontem do Nasdaq. NEC recuou 2,7% e Advantest caiu 2,2%.