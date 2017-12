Bolsa de Tóquio fecha em alta de 0,2% A Bolsa de Tóquio fechou em leve baixa, depois de pregão volátil, onde parte das ações de tecnologia, de companhias automobilísticas e de empresas com demanda relacionada à economia doméstica terminaram em alta. No fim do dia, o índice Nikkei registrava ganho de 24,16 pontos (0,2%), em 11.824,56 pontos. O índice chegou à mínima, a 11.690,24 pontos, com a divulgação da notícia de que três japoneses que vinham sendo mantidos como reféns no Iraque haviam sido libertados. No entanto, o mercado voltou com compras de papéis de grandes companhias como Takeda Chemical (+2,5%), Toyota (+2,3%) e Ricoh (+3,4%), de tecnologia. Os papéis das montadoras foram impulsionados pela valorização do dólar. Honda fechou em alta de 2,6% e Nissan ganhou 0,9%. Traders disseram que as preocupações sobre o provável efeito nas ações japonesas de eventual aperto nos juros internacionais mantiveram investidores cautelosos. Alguns papéis de tecnologia perderam, como Hitachi (-1,4%) e TDK (-2,3%). Sharp subiu 1,8%.