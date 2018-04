Bolsa de Tóquio fecha em alta de 0,22% As ações fecharam em alta moderada em Tóquio, após pregão cauteloso, no qual investidores mostraram pouco entusiasmo com o fechamento em alta das Bolsas norte-americanas. No fim do dia, o índice Nikkei registrava alta de apenas 21,59 pontos (0,22%), em 9.620,69 pontos. A pressão do dólar sobre o iene também prejudicou o desempenho da Bolsa. Os papéis de companhias com receitas provenientes de exportações foram beneficiados pelo avanço do dólar, que superou o nível de 119 ienes pela primeira vez desde 13 de agosto. Transações com contratos de ações de setembro pesaram no mercado à vista, por causa de vendas de especuladores que acreditam na incapacidade do governo de abrir mão de medidas efetivas para reativar a economia do país. A maior parte das ações de tecnologia fechou em alta. As ações da Tokyo Electron subiram 5,3%, sustentadas por comentários positivos da Lehman Brothers. Outras ações como Canon, Sony, TDK e Funai Electric fecharam com ganho superior a 3%. As ações de fabricantes de automóveis encerraram o dia com valorização e dos grandes bancos em baixa. O ambiente positivo prevaleceu na Ásia, alavancado pelos ganhos de ontem em Wall Street, após o Dow Jones ter subido 2,42% e o Nasdaq, 2,46%. Mas operadores dos principais mercados da região observaram que as altas não devem se sustentar, já q ue as valorizações foram atreladas a fatores externos e a compras programadas e não à ampliação líquida de posições. O mercado sul-coreano ostentou o melhor desempenho na região, com o índice Kospi somando 19,12 pontos (+2,66%), para fechar em 736,70 pontos, o nível mais elevado em um mês. As ações da Samsung Electronics, maior empresa em capitalização no mercado sul-coreano, avançou 3,9%, com a recuperação dos preços dos chips e também em razão do programa de recompra de 2,66 milhões de ações. Em Hong Kong, as ações do setor imobiliário e bancário impulsionaram o índice Hang Seng, que ganhou 161,05 pontos (+1,57%), para fechar em 10.408,01 pontos. No setor imobiliário, a Cheung Kong evoluiu 2,68% e a Henderson Land avançou 2,29%. Entre os papéis do setor bancário, o HSBC valorizou-se 1,66%. No mercado da Indonésia, o índice Jacarta Composto terminou o dia em 456,75 pontos, com alta de 5,30 pontos (+1,17%), embora as blue chips do setor de tabaco tenham freado um movimento mais amplo de alta, em razão das preocupações sobre o governo aumentar os impostos incidentes sobre cigarros. Entre as indústrias tabagistas, a HM Sampoerna caiu 2,4% e a Gudang Garan cedeu 2,7%. O índice Thai Set, referencial do pregão de Bangcoc, fechou em 373,25 pontos, com alta de 3,04 pontos (+0,82%). Em Taipé, o mercado perdeu parte do ímpeto inicial, mas o Taiwan Weighted conseguiu encerrar o dia em alta, em 4.919,26 pontos, com ganhos de 31,26 pontos (+0,64%). As empresas fabricantes de chips para armazenamento de memória foram as mais visadas pelos compradores no início do dia, mas não conseguiram sustentar a alta. A Nanya Technology fechou inalterada, enquanto a Winbond Electronics encerrou em -1,35%. Em Cingapura, o Straits Times terminou a sessão com alta microscópica de 0,20 ponto (+0,01%), em 1.533,61 pontos. Dois mercados contrariaram a tendência positivo e fecharam em baixa. Na Malásia, o índice KLSE caiu 2,56 pontos (-0,35%), para terminar em 733,98 pontos. Nas Filipinas, o índice PSE Composto caiu 8,01 pontos ( -0,70%), para 1.128,88 pontos.