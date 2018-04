Bolsa de Tóquio fecha em alta de 0,23% A Bolsa de Tóquio fechou com o índice Nikkei registrando valorização de apenas 21,92 pontos (0,23%), em 9.642,61 pontos. Traders observaram que o mercado está sendo limitado nos últimos dias por operações técnicas relacionadas ao encerramento do primeiro semestre fiscal no Japão, em 30 de setembro. A expectativa dos números do PIB do período abril-junho, que será divulgado no próximo dia 30, também era citada como um dos motivos para a ausência de movimentação. O volume de negócios foi novamente reduzido, com 597,34 milhões de ações transacionadas, levemente abaixo dos 602,8 milhões de ontem. As ações da Sony, Fujitsu e da Nec fecharam em alta de 1,5%, 3,7% e 1,2%, respectivamente. No setor de automóveis, as ações da Honda Motor fecharam em alta de 2,4%, as da Toyota ganharam 1,7% e as da Mazda Motor avançaram 3,9%. Os papéis da Mitshbishi Motors caíram 2,7%, uma vez que investidores continuam preocupados com as perspectivas da empresa. As ações da Nippon Meat Packers, que registrou fortes perdas recentemente por causa de fraude em seus produtos, subiram 1,9%.