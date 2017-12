Bolsa de Tóquio fecha em alta de 0,3% com exportadoras As ações fecharam em alta limitada pela crescente expectativa de alta no juro nos EUA. As ações da Toyota, Canon e outros papéis de companhias exportadoras estiveram na liderança, graças à depreciação do iene frente ao dólar. Os papéis das montadoras também foram destaque de alta, diante do resultado positivo divulgado ontem nos EUA pela Ford. O índice Nikkei terminou o dia em alta de 35,80 pontos (0,3%), em 11.980,10 pontos. A liquidez foi reduzida pela proximidade do feriado da Semana Dourada, no fim de abril e começo de maio, que concentra quatro feriados nacionais em uma só semana. Os papéis da Canon fecharam em alta de 1,9% e os da Sharp subiram 1,8%. A Nissan terminou o dia com valorização de 2% e as ações da Toyota somaram 3%.