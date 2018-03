Bolsa de Tóquio fecha em alta de 0,4%; petroleiras sobem

A bolsa de Tóquio fechou em alta nesta segunda-feira, 21, já que os ganhos do petróleo ajudaram ações relacionadas ao setor, como Inpex e Nippon Oil. As oscilações, no entanto, ficaram dentro de faixas estreitas, em meio ao volume reduzido, já que muitos estrangeiros saíram por causa das festas de final de ano.

O índice Nikkei fechou em alta de 0,4%, aos 10.183,47 pontos. O volume somou 1,56 bilhões de ações, o menor nível desde 15 de setembro.

Japan Petroleum Exploration subiu 2,2% e Inpex avançou 1,9%, depois de os futuros de petróleo atingirem uma máxima em quase duas semanas na sexta-feira, com reportagens de que o Irã havia ocupado um poço de petróleo no Iraque. A Nippon Oil foi um dos papéis mais negociados na TSE First Section, subindo 2,8% e com o dobro do volume normal. Nippon Mining Holdings também teve volume elevado de negócios, fechando em alta de 3,0%. Nippon Oil e Nippon Mining Holdings anunciaram planos para fundir operações numa companhia holding no ano que vem.

Para o analista Hirofumi Kawachi, da Muzuho Investors Securities, a tendência de alta dos futuros de petróleo deverá continuar por pelo menos mais alguns meses. Além das crescentes preocupações geopolíticas, a liquidez proporcionada pelo ambiente atual de juro baixo nos EUA também sustenta os preços da commodity, disse ele. As informações são da Dow Jones.