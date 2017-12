Bolsa de Tóquio fecha em alta de 0,50% As ações fecharam em alta na Bolsa de Tóquio, com investidores de varejo e traders buscando papéis com perspectiva de atrair investidores na volta do feriado de fim de ano. O principal alvo foram os papéis das siderúrgicas. Mas o pregão foi de baixa liquidez, já que os participantes institucionais mantiveram-se de lado. O índice Nikkei fechou em alta de 52,06 pontos (0,50%), em 10.417,41 pontos. As ações das siderúrgicas JFE Holdings e da Nippon Steel subiram 6,7% e 3,7%, respectivamente. Os papéis do Kobe Steel avançaram 8,1%. As ações de companhias que perderam no pregão de ontem, quinta-feira, com a confirmação do mal da vaca louca nos EUA recuperaram-se nesta sexta-feira. As ações da operadora de resturantes Yoshinoya subiram 2%, revetendo quase que totalmente as perdas de 2,6% de ontem; e as da importadora de carnes S Foods avançaram 2,9%. Os papéis da Amiyaki Tei, operadora de churrascarias, fecharam em alta de 11%, depois de queda de 12% ontem. No pregão de ontem, as ações das processadoras de produtos à base de peixe subiram forte, com expectativa de aumento da demanda no segmento por causa dos problemas com a carne norte-americana. Entre elas, as da Nippon Suisan Kaisha que ganharam 2,6%.