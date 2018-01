Bolsa de Tóquio fecha em alta de 0,7% A Bolsa de Tóquio encerrou mais um dia em alta. O índice Nikkei-225 Subiu 58,69 pontos (+0,69%), para 8.611 pontos. O Topix subiu 9,76 pontos (+1,2%), para 855,66 pontos. O Nikkei-225 operou em baixa durante a maior parte do pregão, mas inverteu a tendência após anúncio do Sumitomo Mitsui Banking, de que fará um aumento de capital. As ações do setor financeiro foram beneficiadas pela notícia - Sumitomo Mitsui Financial Group subiu 8,5%; UFJ Holdings, 5,1%; Mizuho Holdings, 6%; e Mitsubishi Tokyo Financial Group, 4,5%. No início do dia, o mau humor dos investidores era atribuído aos resultados considerados como ambíguos divulgados pela Intel. Segundo o estrategista-sênior da Okasan Securities, Tetsuya Ishijima, há poucos motivos para que investidores assumam novas posições no curto prazo. Analistas avaliam que o Nikkei-225 não terá fôlego para alcançar os 8.700 pontos, devido ao fraco desempenho da economia japonesa. "Mas há um potencial de melhora se a tensão envolvendo EUA e Iraque for resolvida rapidamente", afirma Ishijima. Demais bolsas da Ásia fecham sem sincronia As demais bolsas asiáticas voltaram a mostrar pouca sincronia, com os investidores dividindo as atenções entre os ganhos de ontem de Wall Street, o resultado acima do esperado da Intel no quarto trimestre e fatos locais. A Bolsa de Hong Kong fechou em leve alta, estimulada pelos ganhos de Wall Street na sessão de ontem, que sustentaram compras ativas de papéis de empresas exportadoras e de alguns ativos do setor bancário. O índice Hang Seng subiu 77,18 pontos (0,79%), para 9.873,49 pontos. Entre os destaques de alta, a Johnson Electric, fabricante de micromotores, subiu 2,6%. A Li & Fung avançou 1,81%. Em Taipé, as ações da Sampo foram destaque de alta, subindo 6,6%. A companhia informou que na compra da fabricante alemã de eletrônicos pagou menos de US$ 100 milhões pela participação de 89% do principal acionista da empresa e pelos 11% restantes que estavam nas mãos de um grupo de bancos. O Taiwan Weighted subiu 25,28 pontos (0,51%), para 5.017,70 pontos. Na Malásia, o KLSE avançou 6,80 pontos (1,03%), para 668,21 pontos. Nas Filipinas, o PSE Composto fechou em 1.075,47 pontos, com valorização de 14,14 pontos (1,33%). Em Bangcoc, o mercado cedeu com a realização de lucros em papéis de energia e dos bancos, que subiram ontem com as expectativas de melhora dos lucros em 2002. O Thai Set caiu 1,51 ponto (0,40%), para 371,82 pontos. A Bolsa da Indonésia registrou queda semelhante, com o Jacarta Composto perdendo 1,57 ponto (0,39%), para encerrar em 371,82 pontos. Em Cingapura, o Straits Times fechou em 1.386,62 pontos, com baixa de 14,75 pontos (1,05%), com a onda de realização de lucros com ações dos bancos sendo amenizada pelo bom desempenho dos papéis de tecnologia, que reagiram ao lucro acima do esperado da norte-americana Intel no quarto trimestre. Em Seul, o índice Kospi recuou 1,76 ponto (0,27%), para 648,29 pontos.