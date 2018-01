Bolsa de Tóquio fecha em alta de 0,9% A Bolsa de Tóquio fechou em alta, com cobertura de posições em setores como imobiliário e de telecomunicações, os quais se beneficiaram da demanda doméstica. O movimento foi minimizado, no entanto, por preocupações em relação à valorização do iene e por vendas cruzadas de ações antes do encerramento do ano fiscal, em março. As vendas atingiram especialmente papéis de tecnologia e de companhias exportadoras. O índice Nikkei fechou em alta de 98,43 pontos (0,9%), em 10.557,69 pontos. O setor de internet foi beneficiado pelos resultado favorável da operadora de serviços de banda larga e internet Softbank. As ações da empresa fecharam em alta de 9,9%. As ações de bancos continuaram avançando, depois das fortes perdas do início do mês. As ações da UFJ fecharam em alta de 4,4%. Os papéis da NTT DoCoMo fecharam em alta de 2,3%, com notícia de que a empresa não deverá lançar oferta pela AT&T Wireless, terceira maior companhia de serviços de telefonia móvel dos EUA. A NTT DoCoMo é atualmente o maior acionista da AT&T Wireless. Outras companhias, como Vodafone, lançaram recentemente oferta pela AT&T Wireless.