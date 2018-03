Bolsa de Tóquio fecha em alta de 0,9% As ações fecharam em alta em Tóquio, graças a compras especulativas e para cobertura de posições vendidas próximo ao fechamento. O movimento ocorreu após um dia de baixa liquidez, já que muitos participantes optaram por ficar fora do mercado antes da divulgação do relatório sobre o desemprego nos EUA. Ganhos em alguns papéis como TDK, Honda Motor, Canon e Tóquio Electron ajudaram a levar o índice Nikkei para 11.128,05 pontos, alta de 101,00 pontos (0,9%). As ações da TDK subiram 3,1% e as a Canon fecharam com valorização de 2,2%. Os papéis da Honda Motor avançaram 2,5%. As ações dos bancos fecharam em baixa. Mitsubishi Financial Group fechou em baixa de 2,6% e Sumitomo Mitsui Financial Group terminou em queda de 2,7%. As ações da fabricante de chips Tokyo Electron ganharam 2,1%, em parte por conta de uma nota publicada pela Goldman Sachs, na qual prevê encomendas maiores na empresa entre abril e junho, considerando a possibilidade de aumento na demanda pela sul-coreana Samsung Electronics. No setor de automóveis, Toyota subiu diante de vendas maiores nos EUA. Nissan, na esteira, subiram 3,9% e Suzuki Motors avançou 3%.