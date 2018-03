Bolsa de Tóquio fecha em alta de 0,9% A Bolsa de Tóquio fechou em alta, com investidores na expectativa da divulgação de indicadores econômicos favoráveis ao longo da semana, o que atraiu compradores a papéis de bancos e de outros segmentos atrelados a atividade doméstica. O indicador de maior revelância entre os vários que serão anunciados na semana é o Tankan, que mostra a avaliação da economia pelas maiores empresas do País. O relatório Tankan sai na quarta-feira. O índice Nikkei fechou em alta de 103,66 pontos (0,9%), em 11.884,06 pontos. Os papéis de bancos foram beneficiados ainda pelo anúncio do UFJ de planos para adiantar a reestruturação financeira de sua carteira de crédito com problemas. As ações do UFJ fecharam em alta de 2,7%. Sumitomo Mitsui ganhou 3,8% e Mizuho Financial Group avançou 5,5%. Alguns papéis de tecnologia subiram, embora o mercado ainda esteja dividido sobre as perspectivas da demanda global por eletrônicos. As ações da Fujitsu fecharam em alta de 3% e as da Tokyo Electron somaram 2%. Os papéis da Sony caíram 0,2%. As ações da Mazda fecharam em alta de 4,9%, com informações de que irá elevar sua produção de motores para atender à crescente demanda por automóveis. Honda fechou com valorização de 1,1% e atingiu o maior preço desde setembro. Toyota ganhou 1,2%; Nissan e Mitsubishi Motors fecharam estáveis.