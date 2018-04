Bolsa de Tóquio fecha em alta de 0,93% com ganhos em tecnologia A Bolsa de Tóquio fechou com o índice Nikkei-225 em alta de 108,63 pontos (0,93%), em 11.847,32 pontos, com sinais positivos sobre a indústria de alta tecnologia dados pela Semiconductor Equipment and Materials International (Semi), que estimularam compras de papéis do setor (Tokyo Electron +3,0%; Advantest +2,4%; Kyocera +1,8%; Toshiba +3,4%; Fujitsu +1,0%; Sony +1,4%). A Semi disse que o quociente "book-to-bill" dos fabricantes norte-americanos de equipamentos de semicondutor subiu para 1,20 em abril, de 1,05 em março. Isso reflete um aumento na demana: para cada US$ 100 em equipamentos embarcados, houve US$ 120 em novas encomendas. Também animaram o mercado expectativas para uma elevação do governo de sua avaliação sobre a economia japonesa. O governo divulgou o relatório com a elevação nas perspectivas econômicas depois do fechamento do mercado. Os papéis da NEC, que anunciou uma divisão nas operações de semicondutores, subiram 3,9%. As informações são da agência Dow Jones.