Bolsa de Tóquio fecha em alta de 0,98%, seguindo ganhos nos EUA A Bolsa de Tóquio fechou com o índice Nikkei-225 em alta de 112,55 pontos (0,98%), em 11.633,30 pontos, beneficiada pelos ganhos de ontem no mercado acionário norte-americano. Os papéis da NTT DoCoMo avançaram 3,2% com o anúncio, feito ontem após o fechamento do mercado, sobre um programa de recompra de ações. A NTT DoCoMo ainda divulgou seu balanço do ano fiscal terminado em 31 de março, tendo se tornado a primeira empresa japonesa a registrar 1 trilhão de ienes de lucro operacional anual. As ações da Nissan Motor subiram 2,2% com um relatório segundo o qual a montadora elevaria suas perspectivas para o ano fiscal findo em 31 de março. Depois do fechamento, a Nissan elevou sua estimativa de lucro líquido consolidado para 372 bilhões de ienes de previsão anterior de 330 bilhões de ienes. As informações são da agência Dow Jones.