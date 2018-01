Bolsa de Tóquio fecha em alta de 1,5% A bolsa de Tóquio fechou com o índice Nikkei 225 em alta de 1,46%, ou 165,92 pontos, em 11.530,91 pontos. Os investidores cobriram suas posições vendidas em ações de tecnologia e foram à caça de papéis que deverão beneficiar-se com a recuperação econômica japonesa, como Nippon Telegraph & Telephone (NTT) e siderúrgicas. Essas companhias tiveram fortes altas no ano passado, mas passaram por uma correção no começo deste ano. NTT fechou em alta de 3,5%, Nippon Steel subiu 4,3% e JFE ganhou 3,3%. "A procura por ações com preços baixos ligadas à demanda doméstica está criando um giro positivo", disse o gerente de informação de investimento da UFJ Tsubasa Securities, Shoji Yoshigoe. Operadores alertaram para o fato de que as ações de empresas cujo ano fiscal termina em 31 de março entram em período "ex-dividend" (quando os investidores que compram ações não têm direito a receber dividendos) amanhã e que qualquer venda desses papéis pode provocar um movimento mais amplo de realização lucros com base nos ganhos recentes. As ações da Toshiba fecharam com ganho de 2,2%, e as da Fujistu subiram 2%. As varejistas também avançaram, embaladas pela esperança de recuperação do consumo. Ito-Yokado subiu 4,3%.