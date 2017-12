Bolsa de Tóquio fecha em alta de 1,65% O vigor dos principais índices acionários de Nova York na sexta-feira e a desvalorização do iene provocaram uma onda de compras de ações na bolsa de Tóquio nesta segunda-feira, e o índice Nikkei 225 fechou em alta de 1,65%, ou 179,13 pontos, em 11.036,33 pontos, maior nível de fechamento desde 21 de outubro do ano passado. Pelo nono pregão consecutivo, o volume foi superior a um bilhão de ações negociadas, totalizando 1,457 bilhão. Empresas exportadoras, como a Matsushita Electric Industrial e a Sony, lideraram os ganhos. A primeira subiu 2,6%, e a segunda, 3,1%. As ações de alta tecnologia também subiram, impulsionadas pelas valorizações de suas contrapartes norte-americanas na sexta-feira e pela alta do dólar. Fabricantes de aparelhos domésticos digitais, como televisores de tela plana, atraíram compras, pois investidores prevêem forte crescimento nessa área, segundo operadores. Os papéis de grandes bancos também subiram. Os investidores concentraram-se mais na melhoria das operações dessas instituições do que na listagem do Shinsei Bank, que poderá provocar a realização de lucros com as ações de outros bancos. Mitsubishi Tokyo Financial fechou em alta de 1,7%, enquanto Sumitomo Mitsui Financial subiu 2,7%. UFJ Holdings ganhou 2,9%.