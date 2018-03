Bolsa de Tóquio fecha em alta de 1,7% A Bolsa de Tóquio fechou em alta, acompanhando o excelente desempenho das ações ontem em Wall Street e beneficiado pelo fortalecimento do dólar. Mas o movimento foi modesto, se comparado a outros mercados, ilustrando a preocupação dos investidores em relação às perspectivas econômicas do país. Traders disseram que as considerações negativas sobre a saúde do sistema financeiro e sobre a capacidade de recuperação da economia japonesa continuaram impondo limites ao mercado. O índice Nikkei encerrou o dia em 8.002,69 pontos, alta de 134,13 pontos (1,7%). As bolsas da Ásia repercutiram as fortes altas de ontem em Wall Street e registraram fechamentos positivos nesta sexta-feira, com as esperanças de um adiamento da eventual guerra contra o Iraque colocando em segundo plano a cautela tradicional que pauta os negócios na véspera de um fim de semana. O desempenho mais forte na região foi de Taipé, com o índice Taiwan Weighted avançando 97,18 pontos (2,22%), para terminar o dia em 4.476,17 pontos. O nível de fechamento foi o mais elevado desde 4 de março, embora o índice tenha recuado da máxima intraday de 4.532,97 pontos. Em Hong Kong, o índice Hang Seng encerrou o pregão em 8.956,17 pontos, com valorização de 168,72 pontos (1,92%). Em Seul, o índice Kospi fechou em 537,65 pontos, com alta de 5,87 pontos (1,10%). Em Bangcoc, o Thai Set somou 4,76 pontos (1,35%), para fechar em 358,24 pontos. Em Cingapura, o Straits Times subiu 19,11 pontos (1,55%), para 1.250,88 pontos. Na Bolsa das Filipinas, o PSE Composto terminou o dia em 1.003,99 pontos, com alta de 3,55 pontos (0,35%). O índice Jacarta Composto, da Indonésia, fechou em alta de 4,02 pontos (1,05%), em 387,88 pontos. Na Malásia, os ganhos foram mais moderados e o KLSE Composto subiu apenas 1,09 ponto (0,17%), para 628,55 pontos. As informações são da Dow Jones.