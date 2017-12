Bolsa de Tóquio fecha em alta de 1,7% A bolsa de Tóquio fechou em alta, influenciada pelos ganhos ontem em Wall Street. As ações de bancos e exportadoras de alta tecnologia foram as mais beneficiadas pelo movimento. O índice Nikkei encerrou o dia somando 180,39 pontos (1,7%), em 10.966,43 pontos. O mercado não operou ontem por causa de feriado. O índice atingiu 11 mil pontos na manhã. Players disseram que o mercado deve encontrar dificuldade para superar tal resistência, já que investidores devem optar pela cautela nesse início da temporada de balanços do primeiro semestre no Japão. Os papéis de alta tecnologia foram alavancados ainda pela expectativa da divulgação do balanço da Intel, após o fechamento dos negócios em Nova York nesta terça-feira. As ações da Tokyo Electron, maior fabricante mundial de equipamentos para fabricação de chips, foram sustentadas ainda pela melhora em sua projeção de ganho no primeiro semestre, citando previsão de crescimento nas encomendas pelas fabricantes de chips. As ações da empresa fecharam com valorização de 5,9%. Os papéis do grupo financeiro Mitsubishi somaram 5,9% e os da Resona Holdings avançaram 8,2%.