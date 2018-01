Bolsa de Tóquio fecha em alta de 1,73% A Bolsa de Tóquio fechou com o índice Nikkei 225 em alta de 189,16 pontos (1,73%), em 11.152,09 pontos, impulsionado pelos ganhos do setor de tecnologia em reação ao forte fechamento de Wall Street nesta terça-feira. No setor de tecnologia, as ações da Kyocera subiram 2,7%, as da Advantest avançaram 2,9% e as da Pioneer fecharam em alta de 3,3%. As ações de setores que se beneficiam com a atual recuperação da economia japonesa também tiveram um bom desempenho, como telecomunicações, alimentos e varejo. A recente recuperação da Bolsa - o Niikei 225 acumula uma valorização de 6,2% desde 17 de maio - deu impulso na confiança dos investidores. "O mercado já saiu do fundo do poço e a tendência geral permanece intacta", disse Shigeharu Shiraishi, diretor-gerente da SG Yamaichi Asset Management Co. Ele prevê que o Nikkei permanecerá ao redor dos 11.000 pontos até a eleição para a Câmara Alta no início de julho. Mas depois que a eleição deixar o horizonte dos investidores, o índice deverá avançar para os 12.000 pontos até o final deste ano, orientado pela recuperação da economia japonesa. Contudo, as ações do setor bancário continuaram a sofrer com a realização de lucro, com os investidores embolsando os ganhos acumulados nos últimos meses.