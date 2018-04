Bolsa de Tóquio fecha em alta de 2% Alavancada pelo contínuo fortalecimento de Wall Street e do dólar ante o iene, a Bolsa de Tóquio encerrou a sessão desta sexta-feira em alta, com o Nikkei-225 somando 200,22 pontos (+2%), para fechar ligeiramente abaixo dos 10 mil pontos, em 9.999,79 pontos. O Nikkei atingiu o nível de 10 mil durante o dia, o que não ocorria desde 30 de julho. O Topix, barômetro amplo do movimento de todos os papéis da sessão matutina, registrou alta de 20,81 pontos (+2,2%), terminando o dia em 980,79 pontos. O volume negociado na primeira etapa da sessão foi estimado em 754 milhões de ações, acima dos 644,15 milhões de papéis movimentados no mesmo intervalo de ontem. Os operadores disseram que os ganhos foram alavancados principalmente pela procura de pechinchas por parte de investidores individuais. Essa atuação ajudou a amenizar o incessante desmonte de posições cruzadas. Segundo os operadores, o comportamento do mercado dependerá das decisões que serão tomadas pelo Federal Reserve. Se o Fed reduzir os juros nos EUA na próxima semana para manter a economia em recuperação, o Nikkei poderá oscilar entre 10 mil e 10.500 pontos. Caso o Fed não mexa nos juros, a recente melhora de Wall Street pode perder força, afetando o Nikkei. Entre as ações individuais, o papel mais negociado na sessão foi o da Nippon Meat Packers, que registrou um novo tombo, recuando 12,16%. As ações de tecnologia tiveram altas importantes. A Furukawa Electric subiu 5,9%, enquanto a TDK somou 4,5%. A Bridgestone encerrou o dia com ganho de 6,4%, após anunciar, minutos antes do fechamento, crescimento forte no lucro do primeiro semestre e elevar suas estimativas para 2002.