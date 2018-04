Bolsa de Tóquio fecha em alta de 2% A Bolsa de Tóquio computou ganhos fortes, a despeito das quedas acentuadas em Wall Street na sexta-feira, alavancada pela procura de papéis com preços atraentes e pela cobertura de posições vendidas por parte de investidores institucionais. O movimento de compra fez com que o Nikkei-225 superasse os 10 mil pontos pela primeira vez desde 30 de julho, fechando em 10.067,74 pontos, com alta de 200,29 pontos (+2%). O índice Topix, que reflete o movimento de todos os papéis da primeira etapa da sessão, ganhou 17,94 pontos (+1,9%), para terminar em 981,22 pontos. O volume negociado na primeira etapa recuou para 705,06 milhões de ações, de 735,77 milhões de papéis no mesmo intervalo de sexta-feira. Vários investidores optaram por ficar de lado diante da divulgação de dados importantes previstos para o fim de da semana, como o PIB no trimestre de abril a junho, produção mineradora, dado sobre desemprego e gastos domésticos em julho. Mas a intensidade das compras, no entanto, gerou especulações de que os dados do PIB e da produção mineradora não trarão números ruins. Entre os papéis que despertaram interesses dos investidores estavam as da Nissan Motors. Uma matéria publicada no fim de semana informou que o lucro operacional da empresa deverá, provavelmente, crescer 48% no primeiro semestre fiscal até setembro, na comparação com o mesmo período de 2001. A Nippon Meat Packers avançou 7%, encerrando acima de 1 mil ienes pela primeira vez desde 8 de agosto, em uma reação a notícias dando conta de que a companhia deverá anunciar, em breve, uma série de parâmetros de disciplinas para seus executivos, após o escândalo envolvendo seus produtos. A Japan Telecom caiu 1,3%, em uma reação à confirmação de que a empresa pretende oferecer descontos de até 6 0% nos seus serviços de linha fixa. Bolsas asiáticas fecham em leve baixa As ações das bolsas asiáticas fecharam em baixa modesta nesta segunda-feira nas principais Bolsas da Ásia. Em Hong Kong, o índice Hang Seng encerrou o pregão em queda de 19,36 pontos (0,19%), em 10.226,33 pontos, direcionado pelas perdas na sexta-feira em Wall Street. O movimento foi contrabalançado pela alta em Tóquio, onde o índice Nikkei retomou o nível dos 10 mil pontos. Na Coréia do Sul, o mercado também foi influenciado pela retração das ações em Nova York. Traders citaram ainda movimento de correção dos ganhos registrados durante duas semanas para justificar a baixa. No fim do dia, o índice Kospi registrava 734,79 pontos, queda de 5,72 pontos (0,77%). Em Taiwam, as perdas foram lideradas pelo setor de tecnologia. O índice composto caiu 32,93 pontos (0,66%) e fechou em 4.935,92 pontos. Nas Filipinas, as ações fecharam em leve alta após pregão de volume extremamente reduzido. O índice PSE composto chegou ao final do dia em 1.092,86 pontos, alta de 5,60 pontos (0,52%). Na Indonésia, as ações caíram com realização de lucros entre as blue chips. O índice JSX composto recuou 1,86 ponto (0,41%) e fechou em 456,40 pontos. Na Tailândia, o índice SET, da Bolsa de Bancoc, subiu 2,01 pontos (0,55%) e fechou em 369,02 pontos.