Bolsa de Tóquio fecha em alta de 2,2% As ações fecharam em alta em Tóquio pela primeira vez em quatro dias, influenciadas pelos ganhos de ontem em Wall Street, os quais animaram investidores a recuperar posições em tecnologia e outros segmentos que caíram forte recentemente. O índice Nikkei encerrou o dia em alta de 254,02 pontos (2,2%), em 11.641,72 pontos. Seiko Epson esteve entre os papéis beneficiados pelo movimento, fechando com valorização de 4%. As ações da Advantest avançaram 3,4% e as da Asahi Glass somaram 2,7%. Os papéis da Pionner fecharam em alta de 2,8%. Apesar da valorização do iene em relação ao dólar, os papéis de companhias exportadoras conseguiram registrar bom desempenho. Entre eles, TDK (+2,9%) e Toyota Motor (+1,7%). Na contramão seguiam os papéis da Sharp, que fecharam em baixa de 0,2%, já que investidores permanecem preocupados com o andamento do mercado de telas de cristal líquido. O contínuo enfraquecimento das ações da Sharp contaminou outros papéis do segmento, como as fabricantes de equipamentos para telas de cristal líquido JSR e Nitto Denko, que perderam 0,8% e 1,1%, respectivamente. Os papéis da Mitsubishi Motors avançaram 1,6%, na expectativa do anúncio dos detalhes de um plano de reestruturação. O anúncio foi feito após o fechamento do mercado. A companhia informou novas metas de vendas de veículos e medidas para redução de custos.