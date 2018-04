Bolsa de Tóquio fecha em alta de 2,53% com ganhos em tecnologia O índice Nikkei-225, da Bolsa de Tóquio, fechou em alta de 286,78 pontos (2,53%), em 11.642,97 pontos, com ganhos em tecnologia estimulados pelos avanços nas bolsas norte-americanas ontem. Os papéis de fabricantes de semicondutores foram especialmente beneficiados (Tokyo Electron +6,5%; Nikon +5,5%; Advantest +6,4%; Canon +3,7%; Sony +2,7%) pelo resultado melhor do que o esperado da norte-americana Applied Materials, divulgado ontem após o fechamento do mercado dos EUA. As ações da NTT subiram 4,4% com a divulgação de seu balanço relativo ao último ano fiscal, que saiu em linha com as expectativas de mercado. A gigante japonesa de telecomunicações teve o maior prejuízo anual já registrado por uma empresa não-financeira do Japão, mas disse que pretende retornar à lucratividade ainda neste ano. Também anunciou resultados a Mazda Motor (+4,4%), que também anunciou que espera um crescimento no lucro e no faturamento neste ano fiscal. As informações são da ag^necia Dow Jones.