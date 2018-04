Bolsa de Tóquio fecha em alta muito leve; Hong Kong sobe A Bolsa de Tóquio fecha com o índice Nikkei-225 de lado, em leve alta de 15,19 pontos (0,13%), em 11.736,83 pontos. O otimismo em relação aos balanços de empresas japonesas contrabalanceou o impacto negativo da queda de ontem nas Bolsas norte-americanas, disseram traders. "O interesse nas blue-chips caras está crescendo porque grandes empresas de tecnologia provavelmente terão melhores resultados neste ano fiscal," disse Sachio Ishikawa, gerente geral da divisão de Bolsa da Chuo Securities. Entre os papéis de tecnologia, subiram os da NEC (+0,5%), Fujitsu (+0,9%) e da Toshiba (+0,3%). A maioria dos de telecomunicações caiu (NTT -2,2%; NTT DoCoMo -2,0%; Japan Telecom -2,3%) por causa do rebaixamento da norte-americana Worldcom de sua estimativa de faturamento para 2002. Entre as montadoras, foram destaque as ações da Mazda, que subiram (+7,2%) com a apreciação dos investidores da nomeação de um novo presidente e com a expectativa do lançamento de novos modelos. Foram destaque também os papéis da Central Glass, que avançaram 8,5% com a notícia de que a empresa se uniu à francesa Compagnie de Saint-Gobain. O Topix, barômetro amplo do movimento de todos os papéis da primeira etapa da sessão, fechou em queda de 1,41 ponto, em 1.104,50 pontos. Hong Kong sobe 1,85% A maioria das demais Bolsas asiáticas fechou em alta no segundo pregão da semana. O índice Hang Seng, em Hong Kong, foi destaque de alta, subindo 205,76 pontos (1,85%), para fechar em 11.345,18 pontos - o nível mais alto desde 9 de janeiro. Os ganhos nos papéis das duas maiores empresas de telefonia celular (China Unicom +3,4%; China Mobile +3,4%) impulsionaram a alta do índice. A alta nas ações das duas empresas representou cerca de um terço dos ganhos do índice. Na Coréia do Sul, o índice Kospi fechou em alta de 4,81 pontos (0,52%), em 925,70 pontos, com ganhos nos papéis da Samsung Electronics (+4,15%) - as mais bem capitalizadas do mercado no país. Investidores ainda apostam na elevação dos lucros e das vendas da empresa neste ano. O índice Taiwan Weighted fechou em queda de 71,68 pontos (1,11%), em 6.390,62 pontos, com realização de lucros. Em Cingapura, o índice Straits Times fechou em alta de 12,79 pontos (0,74%), em 1.740,45 pontos, enquanto o índice JSX Composto, da Indonésia, subiu 7,37 pontos (1,38%), para encerrar em 543,06 pontos. Na Tailândia, o índice Thai SET fechou em queda de 5,49 pontos (1,42%), em 381,43 pontos, enquanto o índice PSE, nas Filipinas, caiu 4,43 pontos (0,32%), para fechar em 1.369,36 pontos. O índice KLSE, na Malásia, fechou de lado, em leve alta de 0,77 ponto (0,10%), em 808,07 pontos. As informações são da Dow Jones.