Bolsa de Tóquio fecha em baixa de 0,34% A Bolsa de Tóquio fechou com o índice Nikkei-225 em queda de 40,27 pontos (0,34%), em 11.936,08 pontos, com realização de lucros. A sessão foi marcada pela ausência de investidores estrangeiros, que ainda não retornaram aos negócios depois do feriado de ontem nos EUA. Traders disseram esperar o retorno dos estrangeiros ao mercado para amanhã, depois da divulgação de alguns importantes indicadores econômicos norte-americanos. Se estes indicadores mostrarem desempenho fraco, compras no mercado acionário japonês poderão ser estimuladas, aumentando as chances de mais fortalecimento do iene e exibindo os riscos de baixa limitados das ações japonesas. Os papéis da Mitsubishi Corp. caíram 3,1% com a possibilidade de diminuição no lucro por ação da empresa por causa de um bônus conversível de cupom zero lançado ontem. Uma realização de lucros afetou os papéis do setor de bancos (Mizuho Holdings -1,3%; UFJ Holdings -2,0%). Apesar dos temores a um iene mais forte, as ações das montadoras subiram (Honda Motor +0,2%; Nissan +2,0%). A Associação dos Fabricantes de Veículos do Japão disse que a produção de carros, caminhões e ônibus subiu pela primeira vez em três meses em abril. O Topix, barômetro amplo do movimento de todos os papéis da primeira etapa da sessão, fechou em queda de 0,79 pontos (0,1%), em 1.131,14 pontos.