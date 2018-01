Bolsa de Tóquio fecha em baixa de 2,3% com discurso de Bush A Bolsa de Tóquio fechou em queda de mais de 2%, com o discurso à Nação do presidente George W. Bush precipitando vendas em um mercado já fragilizado pelo anúncio de indicadores desfavoráveis. O governo informou que a produção industrial em dezembro caiu 0,1%, marcando o quarto mês consecutivo de desaceleração na produção. O índice Nikkei encerrou o dia em baixa de 194,31 pontos (2,3%), em 8.331,08 pontos. As ações da Sony, que divulgou seu balanço após o fechamento do mercado, foram as mais negociadas no pregão e terminaram em baixa de 1,9%. O resultado do período outubro/dezembro mostrou fortalecimento do lucro. A Toshiba anunciou os números trimestrais durante a sessão e mostrou prejuízo líquido entre outubro e dezembro inferior ao mesmo período do ano anterior. Suas ações fecharam em queda de 4,3%. As ações da Fujitsu caíram mais 8,7%, prejudicadas por vendas de corretoras estrangeiras, diante do fraco balanço apresentado ontem à tarde. As informações são da agência Dow Jones.