Bolsa de Tóquio fecha em forte alta de 3,5% As ações recuperaram-se de cinco sessões consecutivas de perdas na Bolsa de Tóquio, uma vez que o avanço do dólar e das Bolsas em Wall Street motivando cobertura de posições vendidas. O índice Nikkei fechou o dia em alta de 333,38 pontos (3,5 %), em 9.834,40 pontos. Entre os papéis que tiveram melhor desempenho estão os da Sony, que fecharam em alta de 6%. Representantes do segmento de semicondutores foram influenciados pelos ganhos em Nova York. As ações da Tokyo Electron avançaram 7,6% e os da Advantest subiram 9%. Os papéis da Toyota fecharam em alta de 4,4% na expectativa da divulgação de seu balanço, ocorrida após fechamento. A Toyota informou que seu lucro mais que dobrou no período abril/junho. As ações da Honda fecharam com valorização de 5,1%.