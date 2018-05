Bolsa de Tóquio fecha em queda com realização de lucro

As ações na Bolsa de Tóquio fecharam em queda nesta quarta-feira, 10, uma vez que o enfraquecimento do dólar durante a sessão estimulou a realização de lucros.

O índice Nikkei caiu 0,4%, para 14.416,60 pontos, após alta de 2,6% na sessão anterior. O volume total foi moderado com 2,78 bilhões de ações trocando de mãos no valor de 2,29 trilhões de ienes.

Grande parte das operações da sessão da manhã estavam sem rumo uma vez que os agentes do mercado não tinham sinais sólidos. O dólar pouco mudou na terça-feira e os mercados operam com cautela enquanto aguardam o anúncio do comitê de política monetária do Banco do Japão ( BoJ , na sigla em inglês), assim como o discurso do presidente do Federal Reserve, Ben Bernanke.

Contudo, o dólar caiu na segunda parte da sessão, saindo da marca de 101 ienes, para uma faixa intermediária de 100 ienes, dando aos agentes do mercado uma desculpa para vender ações.

Por volta do horário de fechamento da Bolsa de Tóquio, o dólar operava em 100,41 ienes.