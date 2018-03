Bolsa de Tóquio fecha em queda de 0,2% As ações fecharam em queda em Tóquio, liderada por vendas dos papéis da corretora Nikko Cordial, em reação à informação de corte na participação do Citigroup na companhia japonesa. Os papéis da Nikko recuaram 6,8%. O Citigroup irá reduzir para 12% sua participação acionária na Nikko, dos atuais 21%. O índice Nikkei encerrou o dia em baixa de 18,89 pontos (0,2%), em 11.581,27 pontos. Papéis de outras corretoras foram prejudicadas, entre os quais Nomura Holdings (-1,8%), Daiwa Securities (-2%) e Shinko Securities (-2,6%). A liquidez seguiu reduzida, com investidores evitando tomar posição relevante antes do encontro do Fed, nos dias 29 e 30 desse mês, e da divulgação do relatório Tankan sobre sentimento da indústria, também na próxima semana. As perdas de ontem em Nova York comprometeram o desempenho do setor de tecnologia. Entre as ações que mais perderam estiveram Fujitsu (2,1%) e Sharp (1,1%).