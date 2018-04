Bolsa de Tóquio fecha em queda de 0,4% A Bolsa de Tóquio fechou em leve baixa nesta quinta-feira, a despeito do segundo dia de altas fortes nos mercados norte-americanos. O índice Nikkei-225 caiu 34,83 pontos (-0,4%), para 9.799,57 pontos. O ganho de 3,5% da sessão de ontem da Bolsa de Tóquio foi moldado pela alta de 2,9% do Dow Jones na terça-feira. Mas o desempenho de Tóquio hoje não conseguiu acompanhar o Dow Jones, que avançou ontem outros 2,2%. Os operadores disseram que a recuperação de ontem deveu-se basicamente a operações técnicas de coberturas de posições vendidas e destacaram que os investidores se mostraram pouco dispostos a sustentar novas altas de preços. A ausência de vários participantes do mercado, que estão em férias de verão, e a inexistência de dados econômicos novos contribuíram para o ambiente apático da sessão. Até mesmo o início da temporada de torneios de baseball foi citada pelos operadores como um dos fatores que ajudaram a esvaziar a sessão. O Topix, índice amplo que espelha o movimento de todos os papéis da sessão matutina, recuou 2,3 pontos (-0,2%), para 959,98 pontos. O volume negociado na primeira etapa foi estimado em 644,15 milhões de papéis, abaixo das 699,79 milhões de ações movimentadas no mesmo intervalo de ontem. Entre as ações individuais, a Toyota Motor avançou 1,9%, após anunciar resultados robustos entre abril e junho. A Nippon Meat Packers voltou a fechar com queda forte pelo segundo dia consecutivo após admitir que considerou como carne doméstica produtos importados para se beneficiar de um programa do governo que recomprou carne supostamente contaminada pelo mal da vaca louca. A ação da empresa caiu para 1.053 ienes, após passar grande parte da sessão apenas com ofertas de venda.