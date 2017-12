Bolsa de Tóquio fecha em queda de 0,46% A Bolsa de Tóquio fechou em leve baixa, refletindo os parcos incentivos para compras. O mercado já tinha precificado uma redução de 0,50 ponto porcentual das taxas de juro nos EUA e a decisão, anunciada ontem pelo Comitê de Mercado Aberto (Fomc) do Federal Reserve, não conseguiu revigorar os preços das ações no pregão japonês. A divulgação das propostas do governista Partido Liberal Democrático (PLD) para dar suporte para o mercado acionário também não gerou otimismo. O índice Nikkei-225 caiu 0,46%. As informações são da agência Dow Jones.