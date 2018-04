Bolsa de Tóquio fecha em queda de 0,5% As compras de ações de empresas orientadas para o mercado doméstico ajudaram a Bolsa de Tóquio a fechar com baixa mais moderada do que a apresentada ontem em Wall Street. Após mais um pregão monótono em razão da temporada de verão, o índice Nikkei-225 chegou ao fim do dia com baixa de 50,20 pontos (-0,5%), em 9.638,41 pontos, completando o terceiro dia consecutivo no negativo. O Topix, índice amplo que acompanha o movimento de todos os papéis negociados na primeira etapa do pregão, recuou 2,33 pontos (-0,2%), para 952,55 pontos. Ontem, o Dow Jones caiu 2,4% e o Nasdaq cedeu 2,9% em Wall Street. O mercado de Tóquio não mostrou grandes reações à decisão do Federal Reserve de manter a taxa de juros em 1,75%, a despeito de indicar preocupação crescente com a perspectiva da economia norte-americana. Como essa posição já era esperada, os investidores não exibiram nervosismo nesta quarta-feira, mas seguiram aliviando posições nas empresas exportadoras. A Sony, por exemplo, recuou 0,6%, enquanto a Canon perdeu 2,2% e a Honda Motor, 3%. A desvalorização do dólar para um nível abaixo de 118 ienes não gerou pânico durante a sessão. Nas semanas anteriores, esses movimentos no mercado cambial vinham desencadeando vendas pesadas de ações de companhias voltadas para o mercado externo, diante do temor de que um iene forte reduza os lucros. As ações da Nippon Meat Packers voltaram a ser as mais ativas, mas se recuperaram e subiram 3,99%.