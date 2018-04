Bolsa de Tóquio fecha em queda de 0,54% O índice Nikkei-225, da Bolsa de Tóquio, fechou em queda de 63,95 pontos (0,54%), em 11.672,88 pontos, com realização de lucros. Muitos investidores ficaram de lado no aguardo da divulgação de balanços de várias empresas no final da semana. Traders disseram que o índice deve chegar aos 12.000 pontos com os resultados financeiros desta semana. Os papéis do setor de tecnologia realizaram lucros (Sony -0,3%; Matsushita Electric Industrial -1,5%; Toshiba -0,7%; Hitachi -1,0%; Mitsubishi Electric -0,7%) e contribuíram para a queda no índice, mas não caíram mais devido às expectativas em relação aos resultados financeiros. As ações da Tokyo Electron cederam 3,1%, também com realização de lucros, mesmo com a notícia publicada pelo Nihon Keizai Shimbun de que as encomendas dos equipamentos de produção de microchips da empresa entre janeiro e março subiram cerca de 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Os papéis de telecomunicações (NTT DoCoMo -1,2%; KDDI -2,2%) foram pressionados por causa da queda de ontem no índice Nasdaq. O Topix, barômetro amplo do movimento de todos os papéis da primeira etapa da sessão, fechou em queda de 5,78 pontos (0,5%), em 1.098,72 pontos.