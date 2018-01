Bolsa de Tóquio fecha em queda de 0,86% A bolsa de Tóquio fechou com o índice Nikkei 225 em queda de 0,86%, ou 98,80 pontos, em 11.433,24 pontos. As ações do setor de tecnologia e de empresas exportadoras lideraram os declínios, influenciadas pelo recuo do Nasdaq. Além disso, o governo do país revisou para 1,6% o crescimento do PIB no quarto trimestre de 2003, do número anteriormente divulgado de 1,7%, o que assustou o mercado pouco antes da abertura dos negócios. Mas, de forma geral, os investidores parecem apostar que a recuperação da economia japonesa continua intacta. Os papéis dos principais bancos e de outras empresas ligadas à demanda doméstica continuaram atraindo compradores, o que limitou as perdas e fez com que a maioria dos players classificasse a queda de hoje como um recuo temporário, que geralmente se segue a ganhos acentuados. "Embora a queda do Nasdaq para abaixo da marca de dois mil pontos e os dados econômicos fracos tenham provocado a correção do mercado, não há mudança na tendência de alta de longo prazo", afirmou o vice-diretor geral da Nikko Cordial Securities Co., Hiroichi Nishi. Entre as blue chips, Advantest caiu 1,9%, Tokyo Electron recuou 1,3% e TDK perdeu 2,2%. Sony fechou em baixa de 2,4%, influenciada por notícias de que a Eastman Kodak estaria processando o grupo, alegando uma série de violações de patentes sobre direitos de propriedade de imagens digitais. Nasdaq também pressiona o restante das bolsas asiáticas A bolsa de Hong Kong fechou com o índice Hang Seng em queda de 1,37%, ou 183,05 pontos, em 13.214,20 pontos, também influenciada pelas perdas dos principais índices de Wall Street. O discurso do secretário de Finanças, Henry Tang, sobre a receita e o programa de gastos do governo para o ano fiscal 2004-2005 não trouxe surpresas e por isso não causou impacto imediato no mercado de ações. Na Coréia do Sul, o índice Kospi recuou 1,75%, ou 15,56 pontos, para 876,02 pontos. O mercado foi pressionado pelas quedas em Nova York, pelas vendas programadas e pelo vencimento de opções. Em Taiwan, os investidores realizaram lucros após os ganhos recentes, e o índice Weighted recuou 1,42%, ou 98,99 pontos, para 6.874,91 pontos. Taiwan Semiconductor Manufacturing caiu 2,3%. Na Bolsa de Cingapura, o índice Strait Times caiu 0,54%, ou 10,18 pontos, para 1.875,02 pontos. Em Jacarta, o índice JSX Composto fechou em baixa de 1,39%, ou 10,75 pontos, em 760,32 pontos. Na Malásia, o índice Composto caiu 0,81%, ou 7,13 pontos, para 875,83 pontos. Em Manila, nas Filipinas, o PSE recuou 0,01%, ou 0,08 ponto, para 1.455,67 pontos.