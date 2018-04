Bolsa de Tóquio fecha em queda de 0,88% O índice Nikkei-225, da Bolsa de Tóquio, fechou em queda de 102,19 pontos (0,88%), em 11.531,11 pontos, em sessão marcada por cautela por causa das incertezas em relação à direção do iene e ao mercado norte-americano. Os papéis da Nissan Motor estiveram no nível mais alto alcançado até agora no ano, de 1.006 ienes, mas cederam ligeiramente para fechar em alta de 0,3%, em 988 ienes. As ações da NTT DoCoMo realizaram parte dos lucros acumulados nas últimas sessões e fecharam em queda de 3,1%. Um analista de telecomunicações disse que, embora ainda haja preocupações com as empresas de telefonia móvel em geral, a DoCoMo se separa deste grupo por causa de seu fortalecimento financeiro e da marca e da participação de mercado. As informações são da agência Dow Jones.