Bolsa de Tóquio fecha em queda de 0,91% A Bolsa de Tóquio fechou em baixa, revertendo a alta do início do dia, com os investidores decidindo realizar lucros, principalmente, em ações de montadoras e de tecnologia. O Nikkei-225 caiu 100,71 pontos (0,91%), para fechar em 11.002,39 pontos, com o bloco negativo contando com a presença das gigantes Nissan, que caiu 2%, e Toyota, que fechou em baixa de 1,9%. No setor de tecnologia, a Sony cedeu 1,1%, interrompendo uma seqüência de cinco sessões em alta, enquanto a TDK recuou 3,2%. O Topix, índice amplo que reflete os movimentos da primeira sessão, fechou em 1.070,35 pontos, com desvalorização de 5,59 pontos (0,5%). No início da sessão, alguns investidores foram impelidos às compras estimulados pelo fechamento positivo do Nasdaq, mas um grupo resolveu realizar os lucros, diante da percepção de que o Nikkei teve uma aceleração acentuada no início do ano. A realização de lucros pressionou até mesmo ações de empresas fabricantes de microchips, a despeito do dado da Semiconductor Equipment & Materials International sobre "book-to-bill", que mede se a empresa tem mais encomendas do que a capacidade de entrega. A proporção subiu para 1,20, de 1,05 no mês anterior. Um nível acima de 1 indica que as empresas têm mais encomendas do que a quantidade que podem entregar. Mesmo com esse dado, a Advantest retrocedeu 1,5%; a Tokyo Electron, 1,9% e a Kyocera, 1,1%. Os papéis do setor bancário também caíram. O destaque no grupo de alta foi a Canon Sales, unidade de marketing da Canon, que disparou 11%, após elevar seu prognóstico de lucro.