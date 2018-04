Bolsa de Tóquio fecha em queda de 1,42% As perdas de Wall Street ontem e a valorização do iene ante o dólar desencadearam vendas de ações de alta tecnologia e de empresas exportadoras em Tóquio, levando o índice Nikkei-225 a fechar em baixa de 140,57 pontos (-1,42%), para 9.766,73 pontos. O Topix, índice amplo que reflete o movimento de todos os papéis negociados na sessão matutina, caiu 8,92 pontos (-0,9%), para 953,92 pontos. O sentimento em relação às ações de alta tecnologia foi afetado pelas notícias de que o CEO da Intel, Craig Barrett, previu que a companhia registrará apenas um modesto crescimento em seus lucros no terceiro trimestre, que se encerra em 30 de setembro. Além disso, Barrett declarou que deve haver apenas uma pequena melhora da demanda por PCs e chips no quarto trimestre, tradicionalmente, o período mais forte para a empresa. Esses comentários, aliados à queda de 3, 2% do Nasdaq ontem e à desvalorização do dólar para baixo de 118,50 ienes, geraram vendas fortes nos ativos de tecnologia e das exportadoras em Tóquio. Entre os papéis de tecnologia, a Toshiba, a Fujitsu e a NEC computaram perdas ao redor de 3%. Também encerraram em baixa as ações da Nissan (-1,35%), da Toyota (-1,16%) e da Mitsubishi (-1,11%). As ações das empresas siderúrgicas foram beneficiadas pela decisão da Comissão de Comércio Internacional dos EUA de rejeitar um pedido das siderúrgicas norte-americanas para impor barreiras alfandegárias aos laminados a frio. A Nippon Steel subiu 0,6%, a NKK ganhou 1,9% e a Kawasaki Steel evoluiu 1,4%. Bolsas asiáticas também recuam As ações fecharam em baixa moderada na Bolsa de Hong Kong, após variar em margem estreita na expectativa do vencimento amanhã do contrato futuro do índice Hang Seng. O fraco desempenho das ações em Nova York ontem também limitou o ímpeto dos investidores. No fim do dia, o índice Hang Seng valia 10.130,25 pontos, queda de 55,27 pontos (0,54%). Na Bolsa da Coréia do Sul, as perdas foram lideradas pelo setor de semicondutores por conta da forte queda do segmento em Wall Street ontem. As ações, no entanto, fecharam bem acima das mínimas, com o movimento contrabalançado por compras no mercado futuro por investidores que acreditam numa perspectiva melhor para a economia local em relação a dos EUA. O índice Kospi fechou em baixa de 0,12 ponto (0,02%), em 724,05 pontos. A Bolsa de Taiwan operou igualmente pressionada pelas perdas em Nova York ontem. O índice composto fechou em queda de 89,22 pontos (1,83%), em 4.789,63 pontos. Na Bolsa de Jacarata, Indonésia, o JSX composto fechou em baixa de 9 ,09 pontos (2%), em 442,96 pontos. Na Bolsa de Kuala Lumpur, Malásia, o índice composto terminou o pregão em 724,72 pontos, queda de 4,01 pontos (0,55%). Nas Filipinas, o índice PSE fechou em alta de 10,20 pontos (0,93%), em 1.109,11 pontos. Em Cingapura, o índice Strait Times fechou em baixa de 4,58 pontos (0,30%), em 1.504,90 pontos. Na Tailândia, o índice SET fechou em queda de 5 pontos (1,35%), em 365,13 pontos.